Rahmi Koç kimdir? Serveti ne kadar? İzmir’deki "Kürt kadın fıkrası" neydi? Gelen tepkiler, soruşturma ve özür…

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde anlattığı "Kürt kadın hasta" fıkrası nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan yargı süreci, sosyal medyada yükselen büyük tepkilerin ardından geldi. Şeref Başkanı olduğu holdingin 100. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Koç'un, bir doktor ve Kürt kadın hasta arasında geçen diyalogları mizah malzemesi yapması; hem DEM Parti hem de AK Parti kanadından çok sert eleştiriler aldı. Siyaset ve iş dünyasını sarsan bu skandal gelişmenin ardından, internet kullanıcıları "Rahmi Koç kimdir?", "Rahmi Koç kaç yaşında?" ve "Anlattığı Kürt kadın fıkrası nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı.

GÜNDEMİ SARSAN OLAY: RAHMİ KOÇ’UN ANLATTIĞI "KÜRT KADIN FIKRASI" NEDİR?

Vehbi Koç Vakfı sağlık yatırımları kapsamında İzmir Balçova'da açılan Amerikan Hastanesi'nin protokol ziyareti esnasında kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 150 milyon dolarlık yatırımın açılışında konuşan Rahmi Koç, doktor ile Kürt kadın hasta arasında geçtiğini iddia ettiği şu fıkrayı anlattı:

"Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'"

SİYASET VE SOSYAL MEDYADAN ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN TEPKİ

Bu sözlerin internette yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları #RahmiKoçÖzürDile etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Tepkiler sadece sosyal medya ile sınırlı kalmadı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ifadeleri "Çok yanlış ve çirkin" diyerek sert bir dille eleştirdi.

DEM Parti Kadın Meclisi, açıklamayı "Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin mizah adı altında meşrulaştırılması" ve "Kürt ve kadın düşmanlığı" olarak nitelendirdi.

Hukuki Süreç Başlatıldı: Gelişmeler üzerine İzmir Başsavcılığı resmi bir soruşturma açarak ifadeleri mercek altına aldı.

RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu fıkranın, çığ gibi büyüyen tepkilerin ve soruşturmanın ardından Rahmi Koç’tan özür geldi. Kısacık özür metni yayınlayan Koç, şunları söyledi: “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim”

RAHMİ KOÇ KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Yaşanan bu krizin ardından tüm gözlerin çevrildiği Rahmi Koç, Türkiye ekonomisinin en köklü ve en büyük sermaye gruplarından birinin lideridir. Tam ismiyle Rahmi Mustafa Koç, 9 Ekim 1930 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin ilk holdingi olan Koç Holding’in kurucusu iş insanı Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un oğludur.

EĞİTİM HAYATI

İlköğretimini Ankara’da tamamlayan Rahmi Koç, ardından İstanbul’da bulunan Robert Kolej’den mezun olmuştur. Yükseköğrenimini ise Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürerek, Johns Hopkins University’de Endüstriyel Sevk ve İdare (Business Administration) bölümünü bitirmiştir.

İŞ HAYATI VE KOÇ HOLDİNG’DEKİ YÜKSELİŞİ

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1958 yılında aile şirketi olan Otokoç bünyesinde iş hayatına adım atan Rahmi Koç,1964 yılında Koç Holding Genel Koordinatörü oldu ve şirketin merkezini Ankara'dan İstanbul'a taşıdı.

1984 yılında babası Vehbi Koç'un yönetim kurulu başkanlığını devretmesiyle holdingin liderlik koltuğuna oturdu.

2003 yılına kadar holdingi büyüterek uluslararası standartlara ulaştıran Koç, bu tarihte görevini en büyük oğlu merhum Mustafa Koç'a devrederek Koç Holding Onursal (Şeref) Başkanı unvanını aldı.

RAHMİ KOÇ’UN SERVETİ VE KİŞİSEL HAYATI

Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde her yıl en üst sıralarda yer alan Rahmi Koç, güncel verilere göre yaklaşık 2.4 milyar dolarlık kişisel servete sahiptir.

1960 yılında Çiğdem Simavi ile evlenen ve bu evliliği 1974 yılında sonlanan Rahmi Koç’un üç oğlu dünyaya gelmiştir: Mustafa Koç (2016 yılında vefat etti), Ömer Koç (Mevcut Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ali Koç (Koç Holding Başkan Vekili ve Fenerbahçe SK Başkanı).

Denizciliğe ve koleksiyonerliğe olan tutkusuyla bilinen Rahmi Koç, İstanbul, Ankara ve Ayvalık'ta kendi adını taşıyan Rahmi M. Koç Müzeleri ile sanata ve kültürel mirasa büyük katkı sağladığını savunuyor.