  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonların gözü bu hesapta: En düşük emekli maaşı zammında yeni tablo netleşti Gizli bilgileri Ruslara satmıştı! Eski MİT'çi hapisten bakın kim kaçırmış! Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu Anlattığı “Kürt kadın” fıkrası büyük tepki çekmişti! DEM Parti, Rahmi Koç’un aklını aldı: Hiç utanma yok Gemlik'te kahreden son! 24 saattir her yerde aranan 75 yaşındaki yaşlı adamdan acı haber geldi! Trump'tan sürpriz açıklama! 'Bölgeden çekileceğiz' Karı koca aynı hastalıktan aynı gün ameliyat oldu: Şimdi 20, 22, 25 yaşları seviyesine indi... Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Son terbiyesizliği Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! AK Parti’den Koç’a ayar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son terbiyesizliği Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! AK Parti’den Koç’a ayar

İş adamı Rahmi Koç'un iş ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin de bulunduğu bir hastane açılışında anlattığı sözde fıkra büyük tepki çekti. Koç'a AK Parti'den ayar geldi.

2
#1
Foto - Son terbiyesizliği Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! AK Parti’den Koç’a ayar

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un hastane açılışında anlattığı "Kürt kadın" fıkrasına AK Parti tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Son terbiyesizliği Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! AK Parti’den Koç’a ayar

Çelik'in açıklamasının devam şöyle: Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir.

#3
Foto - Son terbiyesizliği Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! AK Parti’den Koç’a ayar

"Kürt kadın" ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir.

#4
Foto - Son terbiyesizliği Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! AK Parti’den Koç’a ayar

Bulunduğu ortamda sözde nükte yaptığını sanarak etrafındakilere hitap eden Koç, “Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi, perdenin arkasına geçin, soyunun’ deyince kadın, ‘Doktor Bey, önce sen soyun’ demiş” şeklindeki ırkçı ve ahlaksız ifadeleri fütursuzca sarf etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Basittim

Gezi eylemlerinde piyonlara hesap sorulurken, ağa babalara, divan otelini isyana açanlara hesap sorulamıyorsa... bu adam cumhuriyetin üstündür.... demek oluyor. Tehlike büyük.... ekonomiyi bozma ve hükümeti devirme gücü mü var

Birisi

Bunlar sureten Medeni batinen mutantan...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum
Gündem

Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum

Medya dünyasının ünlü isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatının ardından, kamuoyunda kendisinden bir açıklama beklenen eski milletvekili ve kend..
Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu
Avrupa

Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaş..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia
Gündem

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Gazeteci Erdem Atay, Ankara’da konuşulan önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekili Ali Mahir Ba..
Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ta meydana gelen katliam gibi kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında dava bulunan ve yargı süreci devam eden parti yöneticileri ile belediye başkanlarının CH..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23