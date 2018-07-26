THY - Adıyaman
0553 313 94 23

'Rahip serbest bırakılmazsa yaptırım uygularız'

ABD Başkan Yardımcısı Pence tahliyesinin ardından Rahip Brunson'la görüştüğünü açıkladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:49
'Rahip serbest bırakılmazsa yaptırım uygularız'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Pence daha sonra katıldığı bir konferansta rahibin serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı, Twitter'dan yaptığı açıklamda ise "Cezaevinden tahliyesinin ardından rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD’ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim" ifadelerini kullandı. 

Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

FETÖ ve PKK terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, "sağlık sorunları" dikkate alınarak, adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı. ABD'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gelmişti. Pompeo "Karardan memnunuz ancak yeterli değil" demişti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:49
  1. mike pence
  2. abd
  3. Andrew Brunson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seddülbahir Kalesi "yaşayan müze" olacak
    1. Seddülbahir Kalesi "yaşayan müze" olacak
    2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    3. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tabelası..
    4. Bakan Fatih Dönmez: Fatih sondaj..
    5. Düzce'de "Millet Kıraathanesi" hizmete..
    6. Yavuz Ağıralioğlu Kimdir?
    7. Bakan Albayrak açıkladı! Meyvesini verdi
    8. Kalkışma kampı! Öğrencilere polisle..
    9. "Keçiler ülkesi" Faroe Adaları
    10. Gardiyan alımı 2018 başvuru formu
    11. Eski emniyet genel müdür yardımcısına..
    12. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    13. Donald Trump'tan Türkiye'ye Brunson..
    14. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    15. Zonguldak'ta evini yaktı sinir krizi..
    16. 'Rahip serbest bırakılmazsa yaptırım..
    17. Eklemler neden çıtlar?
    18. Koray Aydın'dan, Akşener paylaşımı
    19. Bu besinler kolesterole iyi geliyor
    20. Suudi Arabistan'dan kritik hac..
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti