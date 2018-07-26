'Rahip serbest bırakılmazsa yaptırım uygularız'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Pence daha sonra katıldığı bir konferansta rahibin serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı, Twitter'dan yaptığı açıklamda ise "Cezaevinden tahliyesinin ardından rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD’ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

FETÖ ve PKK terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, "sağlık sorunları" dikkate alınarak, adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı. ABD'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gelmişti. Pompeo "Karardan memnunuz ancak yeterli değil" demişti.