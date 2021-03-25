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Yerel Rahatsızlanıp yığıldı, kafasını çarpıp hayatını kaybetti
Yerel

Rahatsızlanıp yığıldı, kafasını çarpıp hayatını kaybetti

Adıyaman'da kronik hastalığı olan şahıs rahatsızlanarak yere düştüğü sırada başını çarptı. 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:12:00 -
Rahatsızlanıp yığıldı, kafasını çarpıp hayatını kaybetti

Adıyaman'daki olay, Bahçelievler Mahallesi Eski Şire Pazarı'nda meydana geldi. Mehmet Yılmaz (57) adlı vatandaş, park halindeki araçların önünde yürürken bilinmeyen bir nedenle düştü. Yılmaz düştüğü esnada pazarın çatısının demir ayağına kafasını çarptı.

Olayı gören gençler, esnafa yerde yatan bir kişi olduğunu söyledi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen vatandaşın kronik kalp hastalığı olduğu öğrenilirken, yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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