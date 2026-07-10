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Gündem Rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hastaneye kaldırıldı
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Rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın katıldığı resmi bir programda aniden fenalaşarak hastaneye sevk edildi. Erhürman’ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda katıldığı bir sergi açılışı esnasında aniden rahatsızlık geçirdi.

İLK MÜDAHALE ETKİNLİK ALANINDA YAPILDI

Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Erhürman'a ilk müdahaleyi etkinlik alanında yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Cumhurbaşkanı Erhürman, kontrol ve tedavi amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

 

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hastanede müşahede altına alınan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın genel sağlık durumuna ve rahatsızlığının detaylarına ilişkin resmi açıklamanın, doktorların yapacağı tetkiklerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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