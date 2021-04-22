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Yerel Rahatsızlanan çocuk için ambulans helikopter havalandı
Yerel

Rahatsızlanan çocuk için ambulans helikopter havalandı

Malatya’da aniden rahatsızlanan çocuk, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans helikopter ile tıp merkezine yetiştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:28:00 -
Rahatsızlanan çocuk için ambulans helikopter havalandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Arapgir ilçesinde evde aniden rahatsızlanan B.K. isimli 7 yaşındaki çocuk, önce Arapgir İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste görevli doktorun müdahale ettiği çocuğun nabzının çok yüksek olması nedeniyle, tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği yönünde karar alındı.

İlçenin donanımlı hastaneye uzak olmasından dolayı Malatya’da konuşlu bulunan 112 ambulans helikopter ekibine bilgi verildi. Ambulans helikopter ilçeye inerek çocuğu alıp Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü.

Çocuğa müdahalenin Turgut Özal Tıp Merkezinde yapıldığı belirtilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

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