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Ragbi Lig Milli Erkek ve Kadın Takımları Yunanistan maçlarına hazır

Ragbi Lig Milli Erkek ve Kadın Takımları, Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA) ve Yunanistan Ragbi Lig Derneği (GRLA) tarafından organize edilen ve Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek müsabakalarda ragbinin Avrupa’da söz sahibi ülkelerinden Yunanistan ile karşılaşacak.

13 Eylül 2019 Cuma 09:23
Ragbi Lig Milli Erkek ve Kadın Takımları Yunanistan maçlarına hazır

Ragbi Lig Milli Erkek ve Kadın Takımları, Türkiye Ragbi Lig Derneği (TRLA) ve Yunanistan Ragbi Lig Derneği (GRLA) tarafından organize edilen ve Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek müsabakalarda ragbinin Avrupa’da söz sahibi ülkelerinden Yunanistan ile karşılaşacak.


Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) gözetiminde Trakya Üniversitesi Ayşekadın Stadyumu’nda 14 Eylül 2019’da Kadın Milli Takımı saat 15.00’te, Erkek Milli Takımı’nın ise saat 17.00’de oynanacağı maçları İspanya Ragbi Lig Federasyonundan Andrew Pilkington yönetecek.


Her iki ülkede de yerel liglerin gelişimi için alınan ortak kararla, karşılaşmalarda sadece yerel liglerde oynayan oyuncular yer alacak ve yurt dışında oynayan oyuncular katılamayacak.


Yaptıkları kamp çalışmaları ile karşılaşmaya hazır olan Kadın ve Erkek Milli Takımı Başantrenörü Julien Treu yaptığı açıklamada, “Önümüzde ülkemizdeki tüm oyuncuların verdikleri emeğin karşılığını alacakları bir hafta sonu var. Kadın takımı, İtalya galibiyetinden sonra başarılarının tesadüf olmadığını gösterme fırsatına sahip. Ayrıca 5 Ekim’deki Fransa maçı için de hazırlık yapmış olacak. Takıma yeni katılan bazı oyuncuları Yunanistan maçında göreceğiz ve tüm kadın oyuncularımızdan 2’de 2 için üst düzey bir performans bekliyoruz. Erkekler için ise şu ana kadar karşılaştığımız en önemli test mücadelesi. Rakibimiz Yunanistan oldukça güçlü ve Dünya Kupası biletinden sadece 1 maç uzakta. İstanbul’da yaptığımız oldukça başarılı geçen hazırlık antrenmanında bazı yeni isimler yerlerini hak ettiklerini gösterdiler. Bu karşılaşmaya çıkarken doğru bir tutum ve anlayış izleyeceğiz. Eğer elde edeceğimiz fırsatları zamanında değerlendirebilirsek şok bir sonuç yaratmamız mümkün olacak. Taraftarlarımız kesinlikle bu maçı kaçırmamalı” dedi.


2021 yılında İngiltere’de düzenlenecek Dünya Ragbi Lig Şampiyonası Avrupa Elemeleri öncesinde önemli bir hazırlık maçı olacağının altına çizen TRLA Başkanı Gürol Yıldız, müsabakaların aynı zamanda 2019-2020 Erkek ve Kadın Ragbi Ligi sezon öncesi güzel bir başlangıç olacağına işaret etti.


Trakya Ragbi olarak bilinen Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan ve sporcularının tamamı öğrencilerden oluşan Trakya Gladyatörleri Kurucu Başkanı Zafer Eray, müsabakanın Edirne ve Trakya Üniversitesi ev sahipiğinde gerçekleşmesinden ötürü büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, organizasyonun mükemmel bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.


Bir öğrenci topluluğu olarak başladıkları yolculukta Milli Takıma üç sporcu göndermelerinin gururunu yaşadıklarını dile getiren Eray, “Topluluk olarak kuruluş amacımız; ragbiyi daha çok genç ile buluşturup milli takımlar seviyesinde oyuncular yetiştirmek ve Edirne’de Trakya Üniversitesi ailesine ve Edirnelilere ragbi izleme imkânı sunmaktı. Bu hedefler doğrultusunda biz de organizasyona destek oluyoruz. Milli takımımızın kadrosunda üç tane Trakya Üniversitesi öğrencisi ve topluluğumuz üyesi arkadaşımız bulunuyor. Daha öncede birçok arkadaşımızı milli takımlara gönderdik ve milli formayla çeşitli başarılar yakaladılar. Bir yenisini hafta sonu Edirne’de yaşamayı umut ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:23
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