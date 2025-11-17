  • İSTANBUL
Son Haberler

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Adalet Bakanlığı’ndan Şule Çet davası hükümlüsü açıklaması! Tahliye iddiaları yalanlandı
Kültür - Sanat

Raflardaki yerini aldı! ‘Tefekkür Vadisi’ okuyucuyu düşünmeye çağırıyor

Duyguyu söze, kelimeyi zamana meydan okuyan bir nefese dönüştüren şair ve yazar Halil El, okurlarını derinden sarsacak yeni şiir kitabı ‘Tefekkür Vadisi’ edebiyat raflarındaki yerini aldı.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Artshop Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, insanın iç dünyasına, zamanın akışına ve kalbin hakikatine dokunan güçlü dizeleri bir araya getiriyor. Kitabın dikkat çeken şiirlerinden “Zamansız”, yaşamın başlangıç ile son arasındaki o kısacık ama derin yolculuğunu ele alıyor. Yağmurun gecikmesiyle kuruyan dağlardan, bir kelimenin bile ömrü tartabilecek kadar güçlü olduğuna uzanan bu şiir, okuru hem hüzne hem de kabullenişe davet ediyor. Hayatın bir göz kırpışı kadar kısa, bir sır kadar derin olduğunun altını çizen dizeler, Halil El’in duru dili ve güçlü imge dünyasıyla birleşerek unutulmaz bir etki bırakıyor... Halil El’in bu yeni eseri; derinlikli anlatımı, çağrışım gücü yüksek imgeleri ve insan ruhunun karanlık, aydınlık tüm yönlerine dokunan içten diliyle edebiyat severlerin başucu kitapları arasına girmeye aday. Artshop Yayınları’ndan çıkan şiir kitabı, seçkin kitapçılarda ve çevrim içi satış noktalarında okurlarla buluşuyor.

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
