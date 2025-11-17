Raflardaki yerini aldı! ‘Tefekkür Vadisi’ okuyucuyu düşünmeye çağırıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Artshop Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, insanın iç dünyasına, zamanın akışına ve kalbin hakikatine dokunan güçlü dizeleri bir araya getiriyor. Kitabın dikkat çeken şiirlerinden “Zamansız”, yaşamın başlangıç ile son arasındaki o kısacık ama derin yolculuğunu ele alıyor. Yağmurun gecikmesiyle kuruyan dağlardan, bir kelimenin bile ömrü tartabilecek kadar güçlü olduğuna uzanan bu şiir, okuru hem hüzne hem de kabullenişe davet ediyor. Hayatın bir göz kırpışı kadar kısa, bir sır kadar derin olduğunun altını çizen dizeler, Halil El’in duru dili ve güçlü imge dünyasıyla birleşerek unutulmaz bir etki bırakıyor... Halil El’in bu yeni eseri; derinlikli anlatımı, çağrışım gücü yüksek imgeleri ve insan ruhunun karanlık, aydınlık tüm yönlerine dokunan içten diliyle edebiyat severlerin başucu kitapları arasına girmeye aday. Artshop Yayınları’ndan çıkan şiir kitabı, seçkin kitapçılarda ve çevrim içi satış noktalarında okurlarla buluşuyor.