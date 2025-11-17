Haber Merkezi Giriş Tarihi: Amasya'da küs kardeşlerin “tilki rekabeti’ herkesi şaşırttı: Abi etle, kardeş tatlıyla besliyor
Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde yaşayan ve birbirleriyle küs olan Necati Sarı (58) ile Ömer Sarı (55) kardeşler, evlerine kadar gelen yavru tilkilere gösterdikleri merhametle gündem oldu. Ağabey Necati Sarı, 'Eylül' adını verdiği tilkiye özel mangal partisi düzenleyip dönerle beslerken, kardeşi Ömer Sarı ise akşamları kapısına gelen iki yavru tilki için pasta bile yaptırdı. Birbirleriyle konuşmayan kardeşlerin, tilkilere en iyi bakımı sunma çabası tatlı bir rekabete dönüştü.