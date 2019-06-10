Rafinha ülkesine döndü - Brezilya'nın Flamengo takımı, Bayern Münih'ten ayrılan sağ bek Rafinha'yı renklerine bağladı



İSTANBUL (AA) - Brezilya ekibi Flamengo, Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten ayrılan sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı. Flamengo Kulübü, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rafinha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra ülkesinde Coritiba, Almanya'da Schalke 04 ve İtalya'da Genoa forması giydi. Geçen sezon Bayern Münih'te 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bir gol attı.

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