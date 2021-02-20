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Ekonomi Rafinerilerde kullanılan akaryakıtta ÖTV sıfırlandı
Ekonomi

Rafinerilerde kullanılan akaryakıtta ÖTV sıfırlandı

Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilen akaryakıtın, üretildiği tesislerde ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ve rafineriler ile petrokimya tesisleri arasındaki tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı sıfıra düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:09:00 -
Rafinerilerde kullanılan akaryakıtta ÖTV sıfırlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen “rafinerici lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya “işleme lisansı” kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli “(I) sayılı liste”deki malların (akaryakıt ve yakıtlar), üretildiği tesislerde ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi. Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği karar, 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek.

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