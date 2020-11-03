Rafah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Terör Devleti İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Rafah Sınır Kapısı, 4 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı.
Gazze’deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin istisnai olarak sınır kapısını açtığı ve yolcu otobüslerinin hareket ettiği belirtildi. Açıklamada Rafah Sınır Kapısı’nın 4 gün süreyle açık kalacağı aktarıldı. Gazze ile Mısır arasındaki Rafah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.