  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rafah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Dünya

Rafah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı

Terör Devleti İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Rafah Sınır Kapısı, 4 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:47:00 -
Rafah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı

Gazze’deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin istisnai olarak sınır kapısını açtığı ve yolcu otobüslerinin hareket ettiği belirtildi. Açıklamada Rafah Sınır Kapısı’nın 4 gün süreyle açık kalacağı aktarıldı. Gazze ile Mısır arasındaki Rafah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Necdet Sezer Ermenilere ne dedi? Utandıran cevap
Gündem

Ahmet Necdet Sezer Ermenilere ne dedi? Utandıran cevap

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı...
Devlet Bahçeli’nin Şeyma Subaşı çıkışı gündeme bomba gibi düştü
Gündem

Devlet Bahçeli’nin Şeyma Subaşı çıkışı gündeme bomba gibi düştü

İzmir depreminin ardından Miami'de Cadılar Bayramı'nı kutlayarak pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı’ya tepki yağdı. Konu bazı yayın organlarınd..
Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak çağrı yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay