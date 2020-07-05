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Spor

Rafael Nadal, Türkiye'de kaza yaptı

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tatil için gittiği Fethiye'de yatı ile kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:00:00 -
Rafael Nadal, Türkiye'de kaza yaptı

Tarihin en fazla grand slam kazanan 2. tenisçisi Rafael Nadal, tatil için geldiği Göcek'te yatı ile kayalıklara çarptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.

38.5 milyon TL'lik yat, kayalıklara çarptı

Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı.

İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.

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