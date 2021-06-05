Rafael Benitez ve Fenerbahçe anlaşmaya çok yakın

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını hızlı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe 'de Rafael Benitez iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak İspanyolların dünyaca ünlü basın organı Marca, sarı lacivertlilerin Benitez iddiasını satırlarına taşıdı. İspanyollar, tecrübeli teknik adamın Türkiye'ye bir adım uzaklıkta olduğunu ve Fenerbahçe'nin başına geçmeye yakın olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Rafael Benitez'in 16 Haziran günü İstanbul'a geleceği ve sarı lacivertli yöneticilerle şartları konuşacağı iddia edilmişti.

Kariyeri başarılarla dolu

En son Çin'de görev yapan İspanyol teknik adam kariyeri boyunca Newcastle United, Real Madrid, Chelsea, Inter, Liverpool, Valencia gibi çok önemli takımlarda çalıştı. 2003-2004 sezonunda en iyi teknik direktör seçilen Benitez'in lig şampiyonluklarının yanı sıra 2 UEFA Avrupa Ligi (1'i UEFA Kupası), 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor.