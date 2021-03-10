Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler hemen hemen bütün kahvaltılarda yumurta tüketmeye özen gösterirler. Bazı uzmanlara göre yumurtayı az pişmiş tüketmek daha faydalıdır. Bu sebeple rafadan yumurta, sağlıklı beslenenler için vazgeçilmez bir besin türüdür. Lezzetli bir rafadan yumurta yapmak için püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki rafadan yumurta kaç dakika kaynatılır? Rafadan yumurta nasıl pişer? Rafadan yumurtanın püf noktaları nelerdir?

Rafadan yumurta yapılışı

- Tüketmek istediğiniz sayı kadar yumurtayı küçük bir tencere ya da cezveye koyunuz.

- Daha sonrasında yumurtaların üstüne kadar su ilave ediniz.

- Orta ateşte yanan ocağa koyunuz ve su kaynamaya başladıktan 2 ila 3 dakika sonra ocağın altını kapatın. Ardından yumurtaları kaşık yardımıyla bir kaba alabilirsiniz.

Rafadan yumurta püf noktaları

- İyi bir yumurta yemek istiyorsanız mutlaka taze olmalı.

- Yumurta kabuğunu soyarken daha pratik olması ve pişerken çatlamaması için pişerken tuz ekleyin.

- Yumurta eğer buzdolabında ise pişirmeden en az 2 saat evvel çıkartın ki ani sıcaklık değişiminden dolayı çatlamasın.