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Eğitim

Radyoterapi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Radyoterapi taban puanları 2020 başarı sıralaması. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Sağlık alanında meslek edinmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Radyoterapi önlisans bölümü. İşte 2 yıllık Radyoterapi taban puanları 2020 başarı sıralaması, kontenjanlar

Yeniakit Publisher
2020-07-22 22:52:00 -
Radyoterapi taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS sonrası tercih yapacak öğrenciler geçtiğimiz yılki puanları araştırıyor. yokatlas.yok.gov.tr adresinden geçtiğimiz yılki taban puanlar ve başarı sıralamaları duyurulmuştu. İşte, Radyoterapi taban puanları başarı sıralaması!

Radyoterapi taban puanları 2020 başarı sıralaması

YÖK Atlas Radyoterapi taban puanları için tıklayın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS tercih tarihleri açıklandı. Tercih takviminin belli olmasıyla birlikte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Tercih yapacak olan öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

YKS sonuçları nasıl öğrenilecek?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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