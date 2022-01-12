Radikalizmin zirvesi FETÖ uşakları Enes Kara’nın ölümünden de propaganda çıkardı
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara’nın, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermesinin ardından FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından üye olduğu terör örgütünün propagandasını yapmaya başladı.
YENİ AKİT / ANKARA
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara’nın, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermesinin ardından FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından üye olduğu terör örgütünün propagandasını yapmaya başladı. Uslu yaptığı paylaşımda, “#EnesKara sonrası Kemalist ve solcuların başlattığı Cemaat tarikat karşıtı saldırılar gösterdi ki Gülen cemaati bu tip zamanlarda AKP’nin ve diğer cemaatlerin önünde bir Dalgakıran Feneri görevi görüyormuş. Gülenciler olmayınca saldırılar karşısında diğerleri hemen radikalleşiyor” ifadelerini kullandı.
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