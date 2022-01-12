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Gündem Radikalizmin zirvesi FETÖ uşakları Enes Kara’nın ölümünden de propaganda çıkardı
Gündem

Radikalizmin zirvesi FETÖ uşakları Enes Kara’nın ölümünden de propaganda çıkardı

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara’nın, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermesinin ardından FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından üye olduğu terör örgütünün propagandasını yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:55:00 - 2022-01-12 21:16:35
Radikalizmin zirvesi FETÖ uşakları Enes Kara’nın ölümünden de propaganda çıkardı

 YENİ AKİT / ANKARA 

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara’nın, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermesinin ardından FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından üye olduğu terör örgütünün propagandasını yapmaya başladı. Uslu yaptığı paylaşımda, “#EnesKara sonrası Kemalist ve solcuların başlattığı Cemaat tarikat karşıtı saldırılar gösterdi ki Gülen cemaati bu tip zamanlarda AKP’nin ve diğer cemaatlerin önünde bir Dalgakıran Feneri görevi görüyormuş. Gülenciler olmayınca saldırılar karşısında diğerleri hemen radikalleşiyor” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah Acipinar

soysuz feto …. sıkıyorsa geldi sen idare et soysuz feto … her ölen bu devlet suçlu öylemi Allah emri ne diyor kimse kendi canına kiymasin ne olur sonu Allah bilir tamam ordan havlama gel burda konuş
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