Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum
Giriş Tarihi:

Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Türkiye'de milyonların merakla beklediği hurda araç teşviki konusunda son durum belli oldu. Vatandaşlar heyecanla yasanın resmileşeceği günü bekliyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemeleri, 2026 yılına yönelik beklentilerle birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini hedefleyen hurda teşviki ile “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında hazırlanan paketin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

#2
Foto - Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Daha önce Meclis’e sunulan ancak yasalaşmayan hurda teşviki düzenlemesinin yeniden değerlendirmeye alındığı belirtiliyor. 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan düzenlemenin, araç parkının yenilenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması hedefiyle gündeme getirildiği ifade ediliyor.

#3
Foto - Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Ancak mevcut bütçe dengeleri ve vergi gelirleri nedeniyle ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının kapsamına ilişkin farklı senaryolar da masada bulunuyor.

#4
Foto - Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Hazırlıkları süren paket kapsamında, en az üç çocuk sahibi olan ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin, Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yalnızca yerli üretim ve belirli yerlilik oranını karşılayan modellerle sınırlı olması planlanıyor. Bu adımla hem yerli otomotiv sanayisinin desteklenmesi hem de araç sahipliğinin daha geniş kesimlere yayılması hedefleniyor.

#5
Foto - Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Programın bir diğer önemli ayağını ise uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman seçenekleri oluşturuyor. Geniş ailelere özel ödeme planlarıyla sıfır kilometre araçlara erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu sayede, düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranının artırılması ve ailelerin mobilitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

#6
Foto - Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, Türkiye’deki binek araçların yaş ortalamasının düşmesi ve araç başına karbon emisyonunun azalması bekleniyor. Ayrıca verilecek desteğin, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un satışlarına da olumlu yansıması öngörülüyor.

#7
Foto - Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nın hurda teşviki ve ÖTV indiriminin 2026 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Gözler, Meclis’te yapılacak değerlendirmeler ve resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

