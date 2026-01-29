Eski arabası olanlar merakla bekliyor: İşte Hurda Teşviki'nde son durum

Hazırlıkları süren paket kapsamında, en az üç çocuk sahibi olan ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin, Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yalnızca yerli üretim ve belirli yerlilik oranını karşılayan modellerle sınırlı olması planlanıyor. Bu adımla hem yerli otomotiv sanayisinin desteklenmesi hem de araç sahipliğinin daha geniş kesimlere yayılması hedefleniyor.