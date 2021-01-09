Radar cezası ne kadar 2021 | Radar cezası nereden ödenir?

Hız sınırı cezası ne kadar oldu? | Trafik kurallarına uymak son derece önemli. Araç kullanıcıların kurallara uyması bu hususta son derece hassas olmaları şart. Kurallara uyulmadığında ise sürücülere trafik cezası uygulanıyor. Peki, hız cezası ne kadar?

Radar cezası ne kadar 2021

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Pek çok kişi radar cezanın ne kadar olduğunu araştırıyor. Yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara 314 TL, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşan sürücülere ise 1339 TL ceza kesiliyor.

Radar cezası nereden ödenir?

Trafik cezası ödeyecek olanlar bu işlemi nereden nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Trafik cezalarını vergi dairelerinden, banka şubelerinden ya da PTT şubesinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca online kanallarla da ödemenizi yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, İnteraktif Vergi Dairesi ya da PTT online kanallarından ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ TRAFİK CEZASI ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT TRAFİK CEZASI SORGULAMA ÖDEME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ