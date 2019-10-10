Radamel Falcao, Sivasspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar
Sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun Sivasspor maçında forma giymesi bekleniyor.10 Ekim 2019 Perşembe 14:54
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel falcao Çarşamba günü yapılan çalışmaya katılmadı. Tedavisi süren yıldız oyuncunun Sivasspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Cimbom'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Çarşamba günü yapılan çalışmaya da katılmadı.
Tedavisine devam edilen Kolombiyalı golcünün Sivas maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Bu arada sakatlığı olan bir diğer isim Mario Lemina'nın ise tedavisini ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı bildirildi.
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