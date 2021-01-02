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Spor Radamel Falcao sakatlandı
Spor

Radamel Falcao sakatlandı

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao Antalyaspor maçının 74. dakikasında sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:04:00 -
Radamel Falcao sakatlandı

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

Yine sakatlandı

65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı. Kolombiyalı futbolcunun yerine Sekidika oyuna girdi.

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