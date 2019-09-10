Radamel Falcao: "Galatasaray Türkiye’nin en iyi takımı"

Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların Türkiye’nin en iyi takımı olduğu için transferinde bu kulübü seçtiğini söyledi.

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi sarı-kırmızılıların yeni transferi Rademel Falcao, açıklamalarda bulundu. Galatasaray’dan ilk teklifi haziran ayında aldığını ifade eden Kolombiyalı, "İlk konuşulmaya başlandığından itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Taraftarlar aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı. İlk duyduğumdan beri Galatasaray teklifine pozitiftim" şeklinde konuştu.

"Başka ülkelerden teklifler vardı"

Avrupa’da başka ülkelerden de teklif aldığını dile getiren Falcao, "Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım. Amerika’dan teklif geldi. Galatasaray’ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye’nin en iyi takımı olması ve Avrupa’da söz sahibi olması. Avrupa’daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, Avrupa’da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Galatasaray’da çok iyi bir kadro var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Çok önemli bir teknik direktörümüz var. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya gelince Galatasaray tercihim daha da kolaylaştı" dedi.

"Mükemmel bir karşılama oldu"

Havaalanında kendisi için yapılan karşılama törenine de değinen başarılı futbolcu, "İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftarını seyretme imkanım oldu. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler konuşulmuştu. Konuştuğum insanlar İstanbul’la ilgili övgüler yağdırdı. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlılar. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden bunu görüyorum. Adaptasyon sürecinde bunları bir araya getirince çok daha çabuk gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

"Hoca şans verirse oynarım"

Kasımpaşa mücadelesinde hazır olup olmadığının sorulması üzerine ise Falcao, şunları söyledi:

"Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Monaco’da da antrenmanlarımı yapıyordum. Burada da yapmaya devam ettim. Son karar Fatih hocanın. Hoca şans verirse tabii ki oynayabilirim."

"Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyor"

Sarı-kırmızılı taraftarların en başından beri kendisine çok destek verdiğini de sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, "Şu an üzerime düşen bu formayı en iyi şekilde terletmek. Gollerimle beraber taraftarı mutlu etmek istiyorum. Transfer sürecinde de hep benim yanımdalardı. Attıkları mesajlarla hep destek verdiler. Galatasaray taraftarları en güzel şeyleri hak ediyorlar. Türk futbolu da daha iyi şeyler hak ediyor, çok potansiyelli oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Büyük bir potansiyel var. Vereceğim destekle önce Galatasaray taraftarını mutlu edeceğim, ondan sonra elimden geldiği kadarıyla Türk futbolu için de bir şey yapma şansım olur" diye konuştu.

Falcao, son olarak Kasımpaşa maçında taraftarın istediği takdirde üçlü çektirebileceğini söyledi.

Öte yandan yıldız isim açıklamasının öncesinde basın mensupları ile Türkçe selamlaştı.