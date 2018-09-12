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Rachid Taha kimdir? Rachid Taha öldü mü?

Rai müziğinin önde gelen isimlerinden Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha, Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında öldüğü öğrenildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:40
Rachid Taha kimdir? Rachid Taha öldü mü?

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha, Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

59 yaşındaki sanatçı Rachid Taha, dün akşam, Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Taha, 1990'lı yıllarda "Ya Rayah", "Abdel Kader" ve "Ida" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 10 yaşındayken, Cezayir’in batısında yer alan liman şehri Oran’dan Fransa’nın Alsace Bölgesi'ne göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Taha, Oran şehrine özgü müzik türü Rai tarzı parçalarıyla büyük beğeni toplamıştı. Rai müziği, özellikle Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine baş kaldırması ve sömürüye karşı mücadele hareketlerinde önemli yer etmişti. Rai, 1980'li yıllardan itibaren uluslararası çapta tanınmış ve Taha'nın şarkıları ile tüm dünyaya yayılmıştı. Rachid Taha'nın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı ve 2019 başında yeni albümüyle sevenleriyle buluşmayı planladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:40
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