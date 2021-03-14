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Ekonomi Rabobank yetkilisinden Türkiye açıklaması: Fiyatlar düşecek
Ekonomi

Rabobank yetkilisinden Türkiye açıklaması: Fiyatlar düşecek

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye'nin yeni reform paketine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gıda fiyatlarında bir takım yapısal değişiklikler yaşanabilir' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 17:30:00 -
Rabobank yetkilisinden Türkiye açıklaması: Fiyatlar düşecek

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en acil ele alınması gereken konulardan birinin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayarak, ekonomi reformlarının enflasyonu daha düşük seviyelere indirebilecek piyasa dostu ögeler barındırdığını söyledi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulmasının gıda fiyatları gibi birtakım unsurlarda yapısal değişikliklerle sonuçlanabileceğini aktaran Matys, gıda fiyatlarının enflasyonist baskılara sebep olan ana nedenlerden biri olduğunu kaydetti.

Fiyat yükünü hafifletecek

Ekonomi reformlarının, hükümet ve Merkez Bankası'nın yüzde 5'lik enflasyon hedefi için politikaları birlikte koordine ettiğinin göstergesi olduğunu belirten Matys, bu hedefin, Türkiye ekonomisinin bütün potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve hanehalkı üzerindeki yüksek fiyat yükünü hafifletebilecek önemli bir bileşen olduğunu söyledi.

"Reform paketi şirketler için önemli"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de "Ekonomi reformları, sorunlu kredisi bulunsa da yaşama sansı olan şirketlerin doğru yönlendirilmesi açısından olumlu." ifadesini kullandı.

Ash, reformların, iş dünyası ve yatırımcı dostu olarak gözüktüğünü ifade etti.

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