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İSLAM

Rabbine şöyle dua et: Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, "De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak." (Furkân suresi/77)

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:23:00 -
Rabbine şöyle dua et: Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver

Ey Allah’ım!

Senden bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri diliyorum ve senden kulun ve Resulün Muhammed’in istediği bütün iyilikleri de diliyorum.

Ey Allah’ım!

Bildiğim ve bilmediğim bu dünyada ve ahirette bütün hayırlı şeyleri senden dilerim.

Ey Allah’ım!

Bildiğim ve bilmediğim bu dünyada ve ahirette bütün kötülüklerden sana sığınırım.

Ey Allah’ım!

Başıma gelenlerin sonunu iyi yap.

Allah’ım!

Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!

Allah’ım!

Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Allah’ım!

Beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızk ver.

Ey kalpleri yönlendiren Allah’ım!

Kalplerimizi sana itaate yönelt! Amin.

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