Ekrem’ci vekilden kargaları güldüren iddia! Halk TV’ye kayyımı bakın neye bağladı?

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Emir, Halk TV’ye kayyım atanması kararına ilişkin, "Her geçen gün basın organlarına, platformlara, internet haber sitelerine, hesaplara, televizyon kanallarına el koyanlar, susturanlar; halkımızın haber alma hakkına saldırıyorlar. Halkımızın yolsuzlukları, arsızlıkları, vurgunları, baskıları, adaletsizlikleri görmemesi ve duymaması için her türlü basına karşı şiddeti uyguluyorlar. Ancak diktatörlerin yapacağı bir şekilde bu sabah Halk TV’ye TMSF el koydu ve artık bir süreliğine Halk TV’siz bir basın ve yayın ortamı içerisindeyiz. Bunun Türkiye’deki demokrasiye ne denli büyük bir darbe olduğunu herkes anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

SİYASİ BİR KUMPASTIR

CHP’de yönetiminin de Halk TV’yi hedef gösterdiğini kaydeden Emir, "Butlanın kayyımı bir televizyon programında Halk TV’yi hedef gösterdi. Yine her zamanki gibi birilerinin tutuklanmasında, kayyım atanmasında, bazı belediyelere çökülmesinde, belediye başkanlarının hapse atılmasında, yıllarca iddianame beklemesinde, belediye başkanlarının 2 yıla yakın olmasına hiç ses çıkartmayan ve aynı yargının verdiği gayrimeşru kararla gelip 100 yıllık partinin koltuğuna oturanlar Halk TV’yi hedef gösterdiler. Başından beri söylüyoruz; bu siyasi bir kumpastır. 19 Mart darbesi, kayyım darbesi, belediyelere yapılan hukuksuz operasyonların hepsi sarayda tezgahlanmaktadır ve sarayda ne yaparlarsa yapsınlar gerçekleri milletimiz gördüğü için, milletimizi ikna edemedikleri için bu kez de Halk TV’ye el koyarak gerçekleri saklayabileceklerini düşünüyorlar" diye konuştu.

DEMOKRASİYE DARBE YAPTILAR

Emir, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağını hatırlatarak, "İmamoğlu oylarını artırılarak seçilmiş ve bileğini bükemedikleri için cezaevine koydular. 589 gündür cezaevinde ve 589 gündür İstanbul’da bir darbe süreci yaşanıyor. Bu 589 günde Ekrem İmamoğlu’nu 142 suçtan oluşan iddianame ile yargılıyorlar. ‘142 suç işledin’ diyorlar. Savunma süresi olarak 4 saat verdiler. Ekrem İmamoğlu, ‘Bu aceleniz ne? Ben buradayım. Her bir iddiaya cevap vermem gerekiyor. Zaman baskısı yaratmayın’ dediğinde, ‘Savunmasından feragat etti’ dediler. Feragat etmediğini tutanaklara geçirdi ve bugün savunmasını yapıyor. Halk TV ekranları da bu gerçekleri yayınlayacaktı. İşte bu müdahalenin bu sabah gerçekleşiyor oluşunun en büyük sebeplerinden birisi de Ekrem İmamoğlu’nun savunması duyulmasın, görülmesin istiyorlar. Çünkü iftiracılarla, iftiralarla dolu bir iddianame düzenlediler. Demokrasiye darbe yaptılar, içerisinde 1 kuruşluk rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma bulamadılar. Babasının tarlasını kazdılar, kuyuya indiler, kasaları açtılar ama para yok. Ancak bir sebebi de sadece Fatma Betül Sayan Kaya’dan 2,2 milyar lira çıktı. 27 dairelik parayı yatırmış, 367 dairelik parayı 4 ayda kazanmış. İşte bunun da hesabı verilmesin istiyorlar" açıklamasını yaptı.

Emir ayrıca sermaye piyasasında işlem yaparak 187 milyarlık gelir elde eden 214 kişi ve 400 milyar lira kaçıran 44 yatırımcının isimlerinin açıklanması için çağrıda bulundu.