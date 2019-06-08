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R4 Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de başladı

Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz:- "Tunceli'ye bu sabah geldim ve kendimi harika bir şehirde buldum. Çok güzel insanlar arasında, mükemmel bir organizasyonun içindeyim"- Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı:- "Burada 20 ülkeden 60'a yakın takım var ve 600'e yakın sporcuyla yarışmalar yapılacak. Üç kıtadan takımlarımız şu anda Tunceli'de"

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:28
R4 Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de başladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin ev sahipliğinde düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası, kente gelen takımların Munzur Çayı'na botlarını indirerek ilk antrenmanlarını yapmalarıyla başladı.

Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayın'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası için 20 ülkeden sporcu, teknik heyet, gözlemci ve hakemler kente geldi.

Munzur Çayı'na rafting botlarını indiren ekipler, heyecanla ilk antrenmanını yaptı.

Şampiyonanın yapılacağı alana gelen Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tunceli'ye bu sabah geldim ve kendimi harika bir şehirde buldum. Çok güzel insanlar arasında, mükemmel bir organizasyonun içindeyim. Bütün kalbimden Tunceli şehrine organizasyon için teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkarıyorsunuz." dedi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı da Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'nin ev sahipliğinde başladığını söyledi.

Şampiyonanın açılışı için yarın etkinlik düzenleneceğini belirten Yardımcı, şöyle konuştu:

"Organizasyon hazırlıklarımızı tamamladık ve bütün ülkeler Tunceli'ye geldi. Hiçbir sıkıntımız yok, gelen ülkeler gayet rahat bir şekilde konaklama işlemlerini tamamladı ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Sahada 300 kişilik bir ekiple çalışma yürütüyoruz. Tunceli halkı, sivil toplum örgütleri bizimle beraber hareket ediyor ve bu şampiyonanın öneminin farkında."

Rafting Dünya Şampiyonası'nı Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in başkanlığında iyi bir şekilde tamamlayarak dünyaya tanıtacaklarını belirten Yardımcı, "Şu anda burada 20 ülkeden 60'a yakın takım var ve 600'e yakın sporcuyla yarışmalar yapılacak. Üç kıtadan takımlarımız şu anda Tunceli'de." ifadelerini kullandı.




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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:28
  1. Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz
  2. Dünya Rafting Şampiyonası
  3. Munzur Çayı
  4. Tunceli

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