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Spor R. Sociedad-M. United maçının adresi belli oldu
Spor

R. Sociedad-M. United maçının adresi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Real Sociedad-Manchester United müsabakası, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlaması nedeniyle İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'nda oynanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 04:41:00 -
R. Sociedad-M. United maçının adresi belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Real Sociedad'ın Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşma, İspanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'na alındı.

Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik yapılmadı. Karşılaşma, 18 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağında Norveç'in Molde takımının Almanya ekibi Hoffenheim'i konuk edeceği karşılaşma da dün aynı gerekçeyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'na alınmıştı.

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