Quick Tamamlayıcı Deprem Sigortası ile konut sigortası yaptıramayanlara özel çözüm

Quick Sigorta’nın yeni ürünü Tamamlayıcı Deprem Sigortası, DASK tarafından belirlenen azami teminat tutarının üzerinde kalan konut sigorta bedellerini deprem ve yangın riskine karşı güvence altına alarak konut sahiplerine daha kapsamlı bir koruma sağlıyor.

Konut sigortasına alternatif, pratik ve ekonomik çözüm

Quick Sigorta bu noktada “koruma açığını ortadan kaldırıcı” bir adım atarak, sadece yangın + deprem teminatlarını içeren pratik bir konut sigortası modeli geliştirdi. Yeni ürün, klasik konut sigortasındaki tüm paket teminatlara ulaşamayan vatandaşlar için ekonomik bir alternatif sunuyor. Bu sayede sayede kelime olarak olmamış gibi sigortalılar hem yangın kaynaklı hasarları hem de DASK teminatının üzerindeki deprem sigorta bedeli farkını tek poliçe ile güvence altına alabiliyor. Quick Tamamlayıcı Deprem Sigortası kapsamına ise şunlar yer alıyor: Yangın (bina teminatı), ihtiyari bina deprem teminatı ve yangın mali mesuliyet teminatı.

2,3 milyon TL’ye kadar teminat imkânı (2.310.000 TL oldu)

SEDDK tarafından yayımlanan genelgeye göre sivil rizikolar için belirlenen minimum metrekare birim maliyeti 23.100 TL olarak uygulanıyor. Bu kapsamda, 100 metrekarelik bir konut için Tamamlayıcı Deprem Sigortası ile 2.310.000 TL’ye kadar teminat sağlanabiliyor. DASK’ın karşıladığı 964.500 TL‘nin üzerinde kalan 1.345.500 TL’lik kısmını Quick Sigorta güvence altına alıyor. Böylece deprem sonucu oluşan herhangi bir hasarda sigortalı, toplam sigorta teminatını tazminat olarak alabiliyor.

Quick Sigorta’dan toplumsal fayda odaklı yeni adım

Quick Sigorta, “Tamamlayıcı Deprem Sigortası” ile paket konut sigortasına erişemeyen vatandaşlara ulaşmayı ve deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor. Şirket, ürünün özellikle düşük bütçeli konut sahipleri için önemli bir koruma aracı olacağına dikkat çekiyor.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, yeni ürünle ilgili şunları söylüyor: “Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede sigorta erişimini kolaylaştırmak, bizim en öncelikli sorumluluklarımızdan biri. Quick Tamamlayıcı Deprem Sigortası ile DASK’ın sağladığı temel güvenceyi, kimseyi dışarıda bırakmadan tamamlıyoruz. Bu ürün hem sigorta bilincini artırmak hem de daha geniş bir kesimin kendini güvence altına almasını sağlamak için önemli bir adım. Quick Sigorta olarak her zaman olduğu gibi, toplumun ihtiyaçlarını doğru okuyup buna uygun çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”