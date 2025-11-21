  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine davet! Türkiye'ye yatırım çağrısı

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail'in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu'nun zihniyeti! "Avrupa'nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir'

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan'dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray'ın bile haberi yokmuş! ABD'nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Aralık'ta kritik toplantı
Dünya Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi bıçaklı saldırganı öldürdü
Dünya

Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi bıçaklı saldırganı öldürdü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi bıçaklı saldırganı öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletindeki St. Louis Lambert Uluslararası Havalimanı'nda bıçaklı saldırgan vurularak öldürüldü.

St. Louis İlçe Polisi Sözcüsü Vera Clay, yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin rutin devriye sırasında havalimanındaki Terminal 1'de "olmaması gereken bölgede" bir kişi tespit ettiğini belirtti.

Clay, bölgeden ayrılması için yapılan uyarıya rağmen bu kişinin duruma müdahale eden kolluk kuvvetlerine bıçak savurduğunu bildirdi.

Saldırganın elektrikli şok tabancası kullanan kolluk kuvvetlerine karşı hamle yaptığını aktaran Clay, bir polisin silahını ateşleyerek saldırganı ölümcül şekilde yaraladığını kaydetti.

 

Vera Clay, yaralanan saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD basınındaki haberlerde olayın, terminalde "American Airlines" şirketinin bilet gişesi yakınında meydana geldiği aktarıldı.

St. Louis İlçe Polisi, olaya yönelik soruşturma başlattı.

Havalimanına gidiş-dönüş seferleri düzenleyen hafif raylı sistemin MetroLink T1 İstasyonu geçici olarak kapatıldı.

