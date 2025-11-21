Şehrin altında sürpriz deneme: Metrolara çam esintisi

New York’un yoğun metro hattındaki aromalı reklam kasım ayı boyunca 42. Cadde aktarma hattında hava yoluyla koku yayan bir reklam kampanyası kapsamında gerçekleşiyor.

Kokunun kaynağı, peron üzerindeki çelik kirişe ve bağlantı tünelinin duvarlarına gizlice yerleştirilen difüzörler. Yukarı bakan yolcular, cihazların belirgin buhar püskürtmelerini görebiliyor.

Ay sonunda toplam 9 ila 14 kilogram arasında koku yayılmış olacak.

Burası, Times Square aktarma hattına her dört-beş dakikada bir bağlantı sağlandığı için istasyonun en yoğun bölümlerinden biri.

Koku bazı yolcular için o kadar hafif ki, alandan hızla geçenler fark etmeyebiliyor. Alanın çevresinde yer alan bilgilendirme posterlerini görmeyenler, bunu başka bir yolcunun parfümü zannedebiliyor.

METRO AĞINDAKİ İLK KOKULU REKLAM

Şehriçi ulaşım sistemini yöneten Metropolitan Transportation Authority (MTA), bunun ağ içinde uygulanan ilk koku temelli reklam kampanyası olduğunu belirtiyor. Kurum, yeni gelir kaynakları yaratmak amacıyla geçen yıl Queens ve Brooklyn’de benzer bir denemeyi güvenlik ve toplu geri bildirim toplamak için test etti.

Kampanyayı yürüten taraf, mevsimin simgesi haline gelmiş çam-notalı bir koku seçti. Grand Central’ın tercih edilmesinin nedeni, çok sayıda yolcunun burada aktarma yapması ve kampanyanın görünürlüğünün yüksek olması.

KOKULU REKLAM ÖRNEKLERİ 1906’YE GİDİYOR

1906’da Samuel Roxy Rothafel, Pennsylvania’da bir tiyatroda gülyağı kokusunu elektrikli vantilatörle salonda yayarak izleyiciye kokulu bir deneyim sundu.

1960’ta ‘Gizemin kokusu’ adlı film gösteriminde film boyunca farklı kokular verilmiş.

2006’da ABD’de San Francisco otobüs duraklarına kurulan panolarda çikolatalı kurabiye kokusu yayıldı.

Daha yakın zamanda ise McDonald’s Hollanda’da, yaya geçidine konulan ve patates kızartması kokusu yayan ‘kokulu billboard’lar kullandı.