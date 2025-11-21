  • İSTANBUL
Spor
Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Emrah Savcı
Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Transfer merkezi ne yaptılarsa olmadı ve artık başka çare kalmadı ve o takımın maestrosunu istiyorlar... Bu doğrultuda 8 numara pozisyonuna yeni bir isim düşünen sarı-lacivertlilerin gündemine Domenico Tedesco'nun da çok beğendiği Alanyaspor'un genç yıldızını aldığı iddia edildi. Herkes bu işe şaştı kaldı...

#1
Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğundaki ilk transfer döneminde nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Sarı-lacivertliler ocak ayı için çalışmalara şimdiden başlarken listede dikkat çeken bir isim olduğu aktarıldı.

#2
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Maestro ile ilgileniyor. Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi.

#3
Fred'in alternatifi olarak genç bir futbolcuya yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe, Maestro'yu bu rol için uygun isim olarak görüyor.

#4
Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Maestro'nun Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor. Angolalı futbolcu için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in nabız yoklamaya başladığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler bonservisin yanı sıra transferde takas opsiyonlarını da kullanabilir.

