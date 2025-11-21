Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Transfer merkezi ne yaptılarsa olmadı ve artık başka çare kalmadı ve o takımın maestrosunu istiyorlar... Bu doğrultuda 8 numara pozisyonuna yeni bir isim düşünen sarı-lacivertlilerin gündemine Domenico Tedesco'nun da çok beğendiği Alanyaspor'un genç yıldızını aldığı iddia edildi. Herkes bu işe şaştı kaldı...