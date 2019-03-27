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Quick Sigorta, İTO toplantısında

İstanbul Ticaret Odası'nın 20 No.lu Sigortacılık Meslek Komitesi bugün "Devlet Destekli Alacak Sigortaları ve Kefalet Sigortası" başlıklı bir sektör toplantısı düzenliyor

27 Mart 2019 Çarşamba 12:15
Quick Sigorta, İTO toplantısında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 20 No.lu Sigortacılık Meslek Komitesi bugün "Devlet Destekli Alacak Sigortaları ve Kefalet Sigortası" başlıklı bir sektör toplantısı düzenliyor.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası'nın Eminönü Merkez Binası Meclis Salonu'nda düzenlenecek toplantı saat 13.00’te başlayacak.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmıştı.

Toplantıda Kredi Kefalet Sigortaları ile birlikte KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında da bilgi verilecek.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer’in 13.30'taki konuşmasının ardından 20 No.lu Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Duru bir konuşma yapacak.

Daha sonra, Quick Sigorta'dan İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay, Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu ve Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden ile birlikte Canal-Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Bölüm Müdürü Ali Sertaç ve Güneş Sigorta A.Ş.Pazarlama Müdürü Seyfi Orhan ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Özyüksel konuşmalarını yapacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:15
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