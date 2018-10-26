Quaresma'dan paylaşım!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Genk'e 4-2 mağlup oldu ve gruplardaki ikinci yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılarda taraftarlar Gökhan Gönül ve Gary Medel dışındaki tüm futbolculara tepki gösterirken Ricardo Quaresma maç sonrasında Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi. Mağlubiyet sonrası kendisini ıslıklayan taraftarlara yanıt veren Quaresma, "İstenmeyen bensem, ocak ayında ayrılırım" demişti. Quaresma bugün ise taraftarlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ricardo Quaresma, "Desteğiniz için teşekkürler. Bu, bizim için dünyalara değer. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.

QUARESMA NE DEMİŞTİ?

"Aslında pozisyonlarımız vardı. Onlar girdikleri pozisyonları attı. Taraftar bana tepki gösterebilirler. Bu tepkileri anlayabilirim. Onlarla empati yapabilirim. "Beşiktaş taraftarı tepkiyi bana göstersin. Genç futbolculara göstermesin. Sorun bensem ayrılmaya hazırım. Ancak takımımızdaki genç futbolcular bundan etkileniyor. Beşiktaş taraftarlarının genç futbolculara destek olması lazım."