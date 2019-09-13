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Quaresma'dan Fikret Orman için ağır sözler!

Beşiktaş'tan ayrılan ve Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hakkında sert ifadeler kullandı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:03
Quaresma'dan Fikret Orman için ağır sözler!

beIN SPORTS'a konuşan Quaresma'nın sözleri şu şekilde:

"Fikret Orman, yüzüme karşı konuşma yüreğini asla göstermedi. Serdar Adalı ile konuştuk. Beşiktaş'ta maaşlar 5 aydır yatmıyordu. Ne ben ne de ailem bundan mutlu değildik. 2 bin, 3 bin TL alan insanların da maaşı yatmıyordu. Bu sorunu çözmelerini, aksi durumda ayrılmamın daha iyi olacağını söyledim. Bir hafta sonra Fikret Orman, bu borçların kapanması için bana çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı. Ben de kulübü FIFA'ya şikayet ettim.

"Benim için var olmayan birisi"

"Fikret Orman, futbol dünyasında hiç konuşmak istemediğim bir iki kişiden birisi. Bana yaptıkları saygısızlıktı. Beşiktaş başkanı, benim için artık var olmayan birisi. Transfer sezonunun bitmesine 5 gün kala sportif direktör bana gelip 'Seni kadro dışı bırakıyoruz. Artık idmanlara çıkmayacaksın.' dedi. Bu doğru bir davranış değil. Başkanın karşıma çıkacak cesareti olmadığı için sportif direktör gelip bunu bana söyledi."

"Gönderiliş şeklim saygısızlık"

Gönderiliş şeklimin bana karşı saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar, takım arkadaşlarımla, tesis çalışanlarıyla vedalaşma şansım olmadı. Bu yüzen bunun bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum."

"Galatasaray veya Fenerbahçe'den teklif gelseydi..."

-Beşiktaş'tan ayrılık sürecinde Galatasaray veya Fenerbahçe'cen cazip bir teklif gelseydi kabul eder miydin?

"Zor bir soru değil, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama maalesef Beşiktaş Başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar."

"Emre Belözoğlu'na hayranım"

"Bu sezon kesinlikle kariyerimin son yılı olmayacak. Oynamaya devam etmek istiyorum. Şu anda 36 yaşındayım. Emre Belözoğlu gibi 39 yaşıma kadar oynar mıyım bilmiyorum. Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde bulunduğu zaman yarattığı farkı görebiliyorsunuz. Bence genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken biri."

Ronaldo mu, Messi mi?

"Cristiano Ronaldo. Arkadaşım diye söylemiyorum, kendisi en iyi futbolcu. En iyisi olmaya da devam edecek. Ronaldo, hiç değişmeyen birisi. Benle olan ilişkisi hiç değişmedi. Zaten etrafındaki çevresini hiç unutmaz. Çok büyük yüreği var. Onu çok seviyorum. 12 yıldır her ödüle aday oluyor. 5 tane Altın Top ödülü var ve dahasını istiyor. Bunun için çalışıyor. Ne olursa olsun Ronaldo benim için hep en iyi olmaya devam edecek."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 23:59
  1. Quaresma
  2. Emre Belözoğlu
  3. Fikret Orman
  4. Beşiktaş

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