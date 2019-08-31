Quaresma'dan Fikret Orman için ağır sözler!

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçının ardından Beşiktaş'tan ayrılış süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Beşiktaş Başkanı benim için olmayan birisi"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini istemediğini dile getiren Quaresma, "Aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı. Dediğim gibi Beşiktaşlı taraftarlara, başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak." dedi.

"Daha fazla konuşmaya gerek yok"

"Kırgınlık var mı" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Quaresma, Ankaragücü ile oynanan maç için ise "Rakibimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama kaleyi bulan tek şutları gol oldu. Futbol şansı biraz onların yanındaydı. Ancak halen önümüzde daha çok maç var. Başımı dik tutma ve daha iyisini yapmak için çalışma zamanı" şeklinde konuştu.