0553 313 94 23

Quaresma'dan Fikret Orman için ağır sözler!

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılık süreci hakkında konuştu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
Quaresma'dan Fikret Orman için ağır sözler!

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçının ardından Beşiktaş'tan ayrılış süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Beşiktaş Başkanı benim için olmayan birisi"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini istemediğini dile getiren Quaresma, "Aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı. Dediğim gibi Beşiktaşlı taraftarlara, başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak." dedi.

"Daha fazla konuşmaya gerek yok"

"Kırgınlık var mı" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Quaresma, Ankaragücü ile oynanan maç için ise "Rakibimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama kaleyi bulan tek şutları gol oldu. Futbol şansı biraz onların yanındaydı. Ancak halen önümüzde daha çok maç var. Başımı dik tutma ve daha iyisini yapmak için çalışma zamanı" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
  1. Ankara
  2. Quaresma
  3. Ricardo Quaresma
  4. Fikret Orman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    1. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    2. Askerler söyledi vatandaşlar dinledi
    3. Kuşadası’nda Zafer Bayramı kutlamaları..
    4. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    5. Antalya'da tur otobüsünün şarampole..
    6. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    7. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    8. Pakistan "Keşmir" sınırında yer altı..
    9. İrem Derici konseri sonunda havai..
    10. Kartepe’de Bayram coşkusu
    11. Quaresma'dan Fikret Orman için ağır..
    12. Hikmet Karaman: "Hakem özellikle..
    13. Gürcistan'da Güney Osetya işgal hattı..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2019
    15. Artvin’de dere taşkını kameralara..
    16. Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
    17. Avşa Adası’nda otluk alanda yangın
    18. Küçükçekmece’de Zafer Bayramı..
    19. Doğal gaza bir yüzde 15 zam daha!
    20. Üsküdar’da 30 Ağustos coşkusu
    21. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    22. Doğal gaz fiyatlarına zam
    23. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    24. Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    25. Fatih Terim: "Çok enteresan bir maç..
    26. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
    27. Twitter CEO'sunun Twitter hesabı..
    28. PSG, iki golle kazandı
    29. Havalandırma boşluğuna düşen güvercini..
    30. Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı..
    Miçotakis Berlin'de şoka uğradı! Türkiye'yi şikayet etti...
    Miçotakis Berlin'de şoka uğradı! Türkiye'yi şikayet etti...
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası