Quaresma gemileri yaktı! Takipten çıkardı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma gemileri yaktı. Maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderen Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Sözleşmesi 2020'de bitecek olan 35 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Quaresma daha önce yaptığı paylaşımda "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." ifadelerini kullanmıştı.

6.kez ihtarname gönderdi

Edinilen bilgilere göre, Quaresma’nın 6. kez kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Devre arası ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken takımda kalan Portekizli yıldız geçen sezon 2 milyon 100 bin euro garanti ücret kazandı. Puan başına 4 bin euroyu cebine koyan Q7 toplamda 2 milyon 500 bin euro almaya hak kazandı. 35 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon takımda kalması halinde 1 milyon 750 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına yine 4 bin euro kazanacak.