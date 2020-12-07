Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar (2.97 milyar Türk lirası) değerindeki hisseleri 100 dolara (yaklaşık 782 Türk lirası) aldığı ileri sürüldü.

IStories soruşturma kuruluşunca yayınlanan bir rapora göre; Kirill Şamalov, Şubat 2013'te Putin'in kızı olduğu düşünülen Katerina Tihonova ile evlendikten aylar sonra, petrokimya üreticisi Sibur'un yüzde 3.8'ini bir offshore şirketler ağı aracılığı ile satın aldı.

Sibur’un değerinin 10 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, Şamalov'un 100 dolar karşılığında aldığı hisseleri piyasa değerinin 3.8 milyon kat altında almış oldu.

Kremlin yönetimine muhalefeti ile tanınan Aleksey Navalniy, 100 dolarlık satın alma işlemini "380 milyon dolarlık düğün hediyesi" olarak nitelendirdi.

Navalniy, Shamalov'un yüzde 21.3'lük hisse ile şirketin ikinci en büyük hissedarı olduğu şirkete, 2015'te Putin'i kullanarak 1.75 milyar dolarlık düşük faizli bir devlet kredisi aldığını iddia etti.

CEO resmen doğruladı

Sibur CEO'su Dmitry Konov, anlaşmayı iStories ve teknik ortağı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'ne (OCCRP) doğruladı. OCCRP'nin aktardığına göre Konov, "Satın alma koşulları […] diğer yöneticilerin satın alma koşullarından farklı değildi. Şamalov için özel koşullar yoktu" ifadelerini kullandı.

Şamalov'un, Sibur'un hisselerinin yüzde 17'sini sattıktan ve Forbes milyarderler listesinden çıktıktan sonra 2018 yılında Tihonova'dan boşandığı yolunda haberler basında yer almıştı.

Putin kamuoyuna hibir zaman açıklamadı

Putin, kızlarının kimliklerini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı veya varlıklarını inkar etmedi. Kasım ayı sonlarında yayınlanan bir raporda, Putin'in St. Petersburglu gizli bir milyonerinin 17 yaşındaki kızının babası olduğu ileri sürüldü.

Pazartesi günü Kremlin, Putin'in ailesine yönelik medya soruşturmalarını "hedeflerine ulaşamayan yalanlar" olarak nitelendirmişti. Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Kremlin'in söylentilerin kaynağının bildiğini, fakat bunu kamuya açıklamayı planlamadığını söyledi.