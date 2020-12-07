  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki hisseleri 100 dolara aldığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:41:00 -
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar (2.97 milyar Türk lirası) değerindeki hisseleri 100 dolara (yaklaşık 782 Türk lirası) aldığı ileri sürüldü.

IStories soruşturma kuruluşunca yayınlanan bir rapora göre; Kirill Şamalov, Şubat 2013'te Putin'in kızı olduğu düşünülen Katerina Tihonova ile evlendikten aylar sonra, petrokimya üreticisi Sibur'un yüzde 3.8'ini bir offshore şirketler ağı aracılığı ile satın aldı.

Sibur’un değerinin 10 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, Şamalov'un 100 dolar karşılığında aldığı hisseleri piyasa değerinin 3.8 milyon kat altında almış oldu.

Kremlin yönetimine muhalefeti ile tanınan Aleksey Navalniy, 100 dolarlık satın alma işlemini "380 milyon dolarlık düğün hediyesi" olarak nitelendirdi.

Navalniy, Shamalov'un yüzde 21.3'lük hisse ile şirketin ikinci en büyük hissedarı olduğu şirkete, 2015'te Putin'i kullanarak 1.75 milyar dolarlık düşük faizli bir devlet kredisi aldığını iddia etti.

CEO resmen doğruladı

Sibur CEO'su Dmitry Konov, anlaşmayı iStories ve teknik ortağı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'ne (OCCRP) doğruladı. OCCRP'nin aktardığına göre Konov, "Satın alma koşulları […] diğer yöneticilerin satın alma koşullarından farklı değildi. Şamalov için özel koşullar yoktu" ifadelerini kullandı.

Şamalov'un, Sibur'un hisselerinin yüzde 17'sini sattıktan ve Forbes milyarderler listesinden çıktıktan sonra 2018 yılında Tihonova'dan boşandığı yolunda haberler basında yer almıştı.

Putin kamuoyuna hibir zaman açıklamadı

Putin, kızlarının kimliklerini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı veya varlıklarını inkar etmedi. Kasım ayı sonlarında yayınlanan bir raporda, Putin'in St. Petersburglu gizli bir milyonerinin 17 yaşındaki kızının babası olduğu ileri sürüldü.

Pazartesi günü Kremlin, Putin'in ailesine yönelik medya soruşturmalarını "hedeflerine ulaşamayan yalanlar" olarak nitelendirmişti. Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Kremlin'in söylentilerin kaynağının bildiğini, fakat bunu kamuya açıklamayı planlamadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler
Dünya

Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmaları arttırdığını belirterek, bu durumun Belarus iç..
İsrail'den Türkiye adımı! Cihat Yaycı'nın sözüne geliyorlar
Dünya

İsrail'den Türkiye adımı! Cihat Yaycı'nın sözüne geliyorlar

Gazeteci Taha Dağlı, İsrail basınında son günlerde gündeme gelen Türkiye haberlerini değerlendirdi. Dağlı, İsrail'in Libya ile Türkiye arası..
Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti

Ankara'da yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay