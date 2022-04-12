Putin'in sözleri altını ateşledi

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Ukrayna ile girdiği savaşta yapılan müzakerelerde barış beklenirken "Operasyon başarıya ulaşana kadar durmayacağız" diyerek, piyasalara ateş düşürdü.

Yatırımcı güvenli liman altına yöneliyor

Putin'in savaşa devam edeceğini açıkça ifade etmesi üzerine dünyada yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın değeri sınırlı da olsa artmaya başladı.

Altının onsu 1.952 lira

Altının ons açıklamanın ardından ilk refleks olarak 1.952 dolara çıkarken iç piyasada da altın fiyatları hareketlenmeye başladı.

İç piyasada altın fiyatları

Putin'in savaşa devam kararı niteliğindeki açıklamalarının ardından İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları gram altın 921 lira, çeyrek altın 1.523 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 205 lira, tam altın 6 bin 92 lira ve yarım altın ise 3 bin 46 liraya yükseldi.