Putin'in seferberlik ilanı sonrası Avrupa ülkesinden flaş açıklama

Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine tepki göstererek bunun "Avrupa barışını tehdit ettiğini" bildirdi.

Bodskov, "Putin'in yeni ele geçirmeleri ve tehditlerinin tümüyle kabul edilemez" olduğunu belirterek Rusya'ya, Ukrayna'daki saldırılarını ve nükleer silah tehditlerini sonlandırma çağrısı yaptı.

Savunma Bakanı Bodskov, Putin'in kısmi seferberlik ilanının, "Putin'in, Avrupa'da güvenlik ve barış için bir tehdit olduğunun başka bir vurgusu olduğunu" ve "Danimarka'nın Ukrayna ile daha yakın olması gerektiği anlamına geldiğini" belirtti.

Berlin duvarının yıkılmasıyla "askeri gücün adalete eş tutulduğu Avrupa'yı geride bıraktıklarını" vurgulayan Bodskov, "Bu bizim geri dönmek istediğimiz Avrupa değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bodskov, "Putin'in sınırlarının ötesindeki ülkeleri görebildiği ve bu ülkelerin kendisine ait olduğunu düşünebildiği bir Avrupa'ya" sahip olmamak için Ukrayna'ya "bağımsızlık mücadelesinde" destek verdiklerini söyledi.