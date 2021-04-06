Putin'in korktuğu isimden haber var! Hastaneye kaldırıldı

Rus muhalif Alexei Navalny, açlık grevinin altıncı gününde solunum bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce öksürük ve yüksek ateş şikayetleri olduğunu belirten Navalny’ye COVID-19 testi yapıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en çok korktuğu isim olan ve iki yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılan Navalny, koğuşundaki 15 mahkumdan üçünün tüberküloz nedeniyle hastanede tedavi edildiğini açıklamıştı.

Ekibi, açlık grevinin altıncı gününde olan Navalny’nin kilo kaybının çok olduğunu ve yetkililerin ağrılarının tedavisi konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

Navalny daha önceki açıklamalarında hapishane yetkililerinin kendi doktoruna muayene izni verilmediğini ve gardiyanların saatlik kontrollerinin uykusuzluk çekmesine neden olduğunu söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) Genel Sektreteri Agnes Callamard, Navalny'nin "keyfi tutuklanması ve kötüleşen sağlık durumu" nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurduklarını söyledi.