Dünya

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

Rusya'nın, "Putin'in konutuna Ukrayna İHA'ları ile saldırı girişiminde bulunuldu" iddiasına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den jet yalanlama geldi. Zelenskiy, Moskova'nın barış görüşmelerini sabote etmek için "sahte bir hikaye" uydurduğunu savundu.

Ukrayna-Rusya savaşında tansiyon, "saray saldırısı" iddiasıyla bir kez daha tırmandı. Rusya'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna Ukrayna tarafından İHA saldırısı düzenlendiği yönündeki açıklamasına Volodimir Zelenskiy’den yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın böyle bir saldırı girişimi olmadığını belirterek, Kremlin'in saldırı iddialarını "tehlikeli bir kurgu" olarak nitelendirdi. Moskova’nın amacının ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen barış müzakerelerini baltalamak olduğunu ileri süren Ukrayna lideri, Rusya’yı Kiev’e yönelik yeni saldırılar düzenlemek için bahane üretmekle suçladı.

Zelenskiy, sanal medya hesaplarından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin yapılan açıklamayı değerlendirdi.

Rusya'nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Rusya'dan çok tehlikeli açıklamalar geldi. Ruslar, Ukrayna'ya ve özellikle Kiev'e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmek için bir bahane bulmak amacıyla bir Rus diktatörünün konutuna yönelik bir tür saldırı hakkında açıkça sahte bir hikaye uydurdular” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'de Ukrayna Başbakanlık binasına daha önce saldırı düzenlediğini belirterek, “Ukrayna diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor” değerlendirmesinde bulundu.

