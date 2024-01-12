Putin'in kızı ilk kez röportaj verdi! Ukrayna ayağa kalktı

Bir yılı aşkın bir sürenin içinde Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızı Maria Vorontsova ilk kez röportaj verdi...

Putin'in yıllardır gözlerden uzak tuttuğu 38 yaşındaki kızı Rus medyasına konuştu. Putin'in doktor olan kızının sözleri dikkat çekti.

Putin'in (71) en büyük kızı Maria Vorontsova edebiyat, spor, şiir gibi konularda konuştu. Putin, "Biz insan merkezli bir toplumuz ve bizim için en yüksek değer her zaman insan hayatıdır. Rusya insan merkezli bir ülkedir" dedi.

Putin'in sözlerine Ukrayna medyasından çok sert tepki geldi. Ukrayna medyası, "Rusya'nın barışçıl şehirleri bombalamasına, cephedeki onca kurbana rağmen Vorontsova hala Rusya'nın yaşama değer verdiğine inanıyor" yorumlarını yaptı.

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"SÖRF VE KAYAK YAPIYORUM"

Röportajda muhabirin Vorontsova'nın Putin'in kızı olduğundan bahsetmediği de belirtilirken, genç kadın hobilerini anlattı. Vorontsova, "Boş zamanlarımda bilimsel veya tıbbi literatür bile okuyorum. İlham kaynağım Güzel olan her şey. Tablolar, müzeler, tiyatrolar, müzik. Tutkum ise spor. Haftada en az birkaç saatimi sağlıklı bir yaşam tarzına, spora ayırıyorum" ifadesini kullandı. Vorontsova'nın sörf ve kayak yapmayı sevdiği belirtildi.

Putin'in kızının açıklamalarının bazı kısımları da dikkat çekti. Vorontsova "insanların kendilerini tanıma fırsatına sahip olmalarını" hayal ettiğini, böylece "hepimizin birbirimizi daha iyi anlayabileceğimizi ve daha iyi iletişim kurabileceğimizi" söyledi.

Putin'in eski eşi Lyudmila Putina'dan olan kızı Vorantsova 1985 yılında Saint Petersburg'da dünyaya geldi. Hollandalı bir iş insanı ile evli olan Vorantsova, 2022 yılından beri AB ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor.