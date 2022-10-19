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Dünya Putin'in kararı Ukrayna yönetimini çılgına çevirdi!
Dünya

Putin'in kararı Ukrayna yönetimini çılgına çevirdi!

Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı. Ukrayna yönetimi sıkıyönetim ilanına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 23:50:00 - 2022-10-20 00:09:23
Putin'in kararı Ukrayna yönetimini çılgına çevirdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.

Kerç (Kırım) Köprüsü'nde patlamanın meydana geldiğine dikkati çeken Putin, bunun Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın diğer bölgelerinde terör eylemlerinin engellendiğini söyledi.

Putin, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya katılmadan önce sıkıyönetimin yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu, Rus mevzuatı çerçevesinde uyarlamamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'nın bu 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladım." dedi.

Mevcut durumda, Rusya'nın tüm bölgelerinin yöneticilerine ek yetkilerin verilmesi gerektiğini belirten Putin, bu yönde bir kararname imzaladığı bilgisini paylaştı.

"Bölge yöneticilerin vatandaşların güvenliğin sağlanması, kritik öneme sahip unsurların ve düzenin korunması, ekonomi ve sanayinin sağlamlaştırılması yönünde önlem alması gerektiğini" vurgulayan Putin, Rus hükümeti, Rusya Savunma Bakanı ile diğer bakanlık ve kurumlara bu konuda gerekli desteği sağlama yönünde talimat verdiğini dile getirdi.

Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki

Ukrayna yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesine tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'in söz konusu kararının Ukrayna'da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Karara tepki gösteren Podolyak, "Rusya'nın işgal ettiği topraklarda 'sıkıyönetim' uygulanması, yalnızca Ukraynalıların mallarının başka bir 'yeniden gruplandırma' yoluyla yağmalanmasının sözde yasallaştırılması olarak düşünülmelidir. Bu, Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmez. Topraklarımızın özgürleştirilmesine ve işgalden kurtarılmasına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Putin'in kararının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

Danilov, "Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerindeki sıkıyönetim yasası, işgal altındaki bölgenin etnik yapısını değiştirmek için Ukraynalı nüfusun Rusya'nın çöküntü bölgelerine toplu olarak sürülmesi için hazırlıktır. Bu BM tarafından kınanması gereken suçtur. Bu suç, Rusya tarafından Kırım'da işlendi ve cezasız kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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