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Dünya Putin'in ısrarla istediği isim bakın kim çıktı! Kiev düşse Ukrayna'nın başına geçecekti
Dünya

Putin'in ısrarla istediği isim bakın kim çıktı! Kiev düşse Ukrayna'nın başına geçecekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gönderdiklerini söylediği kişinin, Putin'in en yakın dostlarından olan Ukraynalı eski milletvekili Victor Medvedçuk olduğu belirlendi. Medvedçuk, Putin'in Ukrayna'ya Kadirov gibi atamak istediği isim olarak biliniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 10:00:00 - 2022-09-24 10:00:42
Putin'in ısrarla istediği isim bakın kim çıktı! Kiev düşse Ukrayna'nın başına geçecekti

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta iki ülkenin aldığı esirlerin mübadelesi için arabulucu rolü üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği savaşın sona ermesi için görüşmeler sürerken, esir mübadelesi süreci olumlu etkiledi.

Dün yaptığı açıklamada esir mübadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esir takasındaki 200 isim bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya gönderdiklerini söylediği kişi, Vladimir Putin'in en yakın dostu çıktı.

Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu öğrenilen ismin, savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor.

Bir iddiaya göre; Kiev'in düşmesi halinde yeni kurulacak Rusya merkezli devletin başına Medvedçuk yerleştirilecekti.

İşgalin başında vatana ihanet suçlamasıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk, Nisan ortasında Kiev yakınlarında yeniden yakalanmıştı.

 

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Yorumlar

Erkan Bayındır

ABD nin atadığı Zelnski daha iyi galiba. Akit gazetesinin otuz yıllık birlikteliğimizi bitirmek üzeresin. Yahu kardeşim ayıptır neden ABD politikalarına destek verir şekilde haber yapıyorsunuz? Yapmayın lütfen fetö ile aynı çizgide olan şu an ki Ukrayna yönetimini ABD destekliyorken neden sizde aynı çizgidesiniz.?
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