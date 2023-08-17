Putin'in güvendiği komutan hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı General Gennady Zhidko, aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Zhidko haziran ayında Ukrayna'daki Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm işgal gruplarına komuta etmek için atanmıştı.
Rus medyası, Mayıs-Temmuz 2022'de Ukrayna'daki Rus Silahlı Kuvvetlerinin işgalci grubuna komuta eden Doğu Askeri Bölgesi eski komutanı ve Rusya Federasyonu eski savunma bakan yardımcısı Albay-General Gennady Zhidko'nun öldüğünü bildirdi.
2016 yılında Zhidko, Suriye'deki Rus Silahlı Kuvvetleri grubunun karargahına başkanlık etti. 2018 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Doğu Askeri Bölgesi komutanı oldu. Kasım 2021'den Temmuz 2022'ye kadar Zhidko, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ana Askeri-Siyasi Dairesi Başkanı olan Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Haziran 2023'ün başlarında, Zhidko Ukrayna'daki Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm işgal gruplarına komuta etmek üzere atandı.
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