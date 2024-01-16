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Gündem Putin'in Avrupa'ya gizli saldırı planı belli oldu: İşte 3. Dünya Savaşı senaryosu
Gündem

Putin'in Avrupa'ya gizli saldırı planı belli oldu: İşte 3. Dünya Savaşı senaryosu

Yeniakit Publisher
2024-01-16 15:15:00 -
Putin'in Avrupa'ya gizli saldırı planı belli oldu: İşte 3. Dünya Savaşı senaryosu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ikinci yıla yaklaşılırken Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya saldırı senaryoları sızdı.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO müttefiki ülkelere bu yıl yapması olası saldırılara karşı hamle planını yayınladı.

Almaya Savunma Bakanlığı'ndan alınan gizli askeri bilgileri yayınlayan Bild, Alman ordusunun Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik "hibrid" saldırılarına karşı hazırlık yaptığını da aktardı.

 

Gelecek aylarda gerçekleşebilecek olası saldırı senaryolarını mercek altına alan gazete bu senaryoları da sıraladı.

"Müttefik Savunma 2025" isimli senaryonun bu yılın Şubat ayında gerçekleşmesi ve Rusya'nın 200 bin ek askeri bölgeye göndermesi bekleniyor. Batı'nın Ukrayna'ya maddi desteğini azaldığı dönemde Rusya'nın çok geniş kapsamlı bir "bahar operasyonu" düzenlemesinin olası olduğu vurgulandı.
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Potansiyel senaryoda Rusya'nın Temmuz'da siber saldırılar ile Estonya, Letonya ve Litvanya'daki Rus vatandaşlarını harekete geçirebileceği kaydedildi. Baltık ülkelerinde iç karışıklığın yaşanmasından sonra ise Eylül ayında Rusya'nın Belarus ile birlikte ülkenin batısında 50 bin Rus askeriyle Zapad 2024 isimli büyük çaplı bir askeri tatbikat gerçekleştirebileceği de kayıtlara geçti.

Senaryonun devamın ise Rusya'nın askerlerini ilerletebileceği ve Litvanya ve Polonya arasında kalan Kaliningrad'a asker ve orta mesafe füzeler yerleştirebileceğinden endişe ediliyor.

Belgelerde Rusya'nın esas planının Belarus ile Kaliningrad arasındaki Suwalki koridorunu ele geçirmek olduğu da kayıtlara geçti.

 

2025'İN OCAK AYINDA NATO'YU SUÇLAYACAKLAR

En kötü senaryonun ise Aralık ayında gerçekleşebileceği belirtilirken Rusya'nın ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimden sonra oluşacak geçiş sürecini fırsat bilerek sınırda çatışmalar ve huzursuzluk yaratmayı amaçlayacağı da belirtildi. Bild gazetesinin haberinde Ocak 2025'te Rusya'nın haksız bir şekilde NATO'nun Putin'i devirmeye çalıştığı suçlamasını ortaya atacak ve bu gerekçeyi göstererek Mart 2025'te askerlerini bölgeye gönderebilecek.

Bild'in haberindeki senaryoda yaklaşık 30 bin Alman askerinin savunmaya geçeceği ve yaklaşık 70 bin Rus askerinin de Belarus'ta konumlanacağı kaydedildi. Belgelere göre Mayıs 2025'te NATO ile Rusya'nın savaşa girebileceği de belirtildi.

Rusya ve Putin daha önce Ukrayna haricindeki ülkelerle çatışmaya girecekleri iddiasını reddederken Bild, Avrupalı yetkililerin ise tetikte olduğunu aktardı.

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