Putin'in akıl hocasından korkutan sözler: Rusya bunu ciddi ciddi düşünüyor

Kızı Darya Dugina'nın suikasta kurban gitmesi ile adından söz ettiren ünlü Rus siyasetçi Aleksandr Dugin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin'in seferberlik ilanı ve Batı'ya verdiği gözdağı ile ilgili konuşan Dugin, Dünya Savaşı uyarısında bulundu. Putin'in akıl hocası olarak da bilinen Dugin, nükleer savaş olasılığın giderek arttığına dikkat çekti.

Batı'nın Putin'in açıklamalarını hafife aldığını dile getiren Dugin, "Rus hükümeti bu seçeneği ciddi ciddi düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'da yenilginin "kabul edilemez bir durum" olduğunu öne süren Dugin, olası senaryolara dikkat çekti.

Dünya savaşına dönüştü

Nükleer saldırı ihtimalinin olası olduğunu söyleyen Dugin, "Batı bunu blöf sanıyor ama yanılıyor" dedi ve Ukrayna savaşının bir dünya savaşına dönüştüğünü belirtti.

Dugin, Rusya'nın savaşı kaybetmesinin sadece ülkedeki rejimin sonu olmayacağını, aynı zamanda tüm dünyayı felakete sürükleyeceğini savundu.