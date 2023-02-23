Putin'in açıklaması ses getirmişti! Biden'dan nükleer silah açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Yeni START' anlaşmasını askıya alma kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Putin'in nükleer silah kullanmayı düşündüğünü sanmıyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News kanalına özel açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümünden hemen önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Yeni START' anlaşmasını askıya alma kararı ile ilgili konuşan Biden, bu kararı "büyük hata" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz pazartesi Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret düzenleyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek son durum hakkında bilgi alan Biden, "Putin büyük bir hata yaptı. Sorumlu bir davranış değil. Fakat bu durumu, Putin'in nükleer silah veya buna benzer bir şey kullanmayı düşüneceği şeklinde algılamıyorum." ifadelerini kullandı. Putin'in anlaşmayı askıya alma kararını açıkladığı anlarda kararsız kaldığını söyleyen Biden, "Putin, konuşmasında ne söyleyeceğinden bir anlığına emin olamadı. Fakat büyük bir hata yaptı. Eminim ki, bu durumu halledeceğiz" açıklamasında bulundu.

Putin duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz salı günü, Federasyon Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada ABD ile imzaladıkları Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı askıya aldıklarını duyurmuştu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oturumda milletvekilleri alınan kararı onaylamıştı.

Federasyon Konseyi üyeleri de Duma'nın kararı üzerine oturum yapmıştı. Duma'nın kararıyla Yeni START anlaşmasının askıya alınması kararı kabul edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne gitmesi planlanan karar, Putin'in de onayıyla resmileşecek.