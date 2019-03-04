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Putin'in ABD kararı sonrası NATO'dan tehdit

Rusya Devlet Başkanı Putin'in INF Anlaşmasını askıya alınmasının ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda birlik olduğunu söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:47
Putin'in ABD kararı sonrası NATO'dan tehdit

NATO Karargahında Brüksel'de görev yapan bir grup kadın gazeteciyle bir araya gelen Stoltenberg, INFAnlaşması'nın 1987'den bu yana Avro-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

"Rusya'ya yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Stoltenberg, Rusya'nın SSC8 adlı füze sisteminin INF Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiğine dikkati çekerek, "NATO müttefikleri Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

"Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda hemfikiriz"

NATO müttefiklerinin Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda birlik olduğunu ifade eden Stoltenberg, önceliğin anlaşmayı kurtarmak olduğunu belirtti.

"INF'siz bir dünya hazırlığı "

Stoltenberg, Rusya'nın ihlallerinin ilk etapta eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından gündeme getirildiğini anımsatarak, tüm müttefiklerin, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilme kararını desteklediğini kaydetti.

NATO müttefiklerinin aynı zamanda "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünya" için de hazırlık yapmaya başladığına dikkati çeken Stoltenberg, ittifakın Avrupa topraklarına karadan fırlatılan nükleer silahlar konuşlandırma niyetinde olmadığı bilgisini paylaştı.

Stoltenberg, "NATO'nun temel amacı çatışmayı engellemek ve bunu 70 yıldır başarılı bir şekilde yapıyor." dedi.

Putin, INF Anlaşması'nın askıya aldı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nın askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:47
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